Son dakika... KAĞITHANE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇE DUVARINI YIKILDI

Son dakika haberler... Kağıthane'de, bir aracın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı.

Kağıthane 'de, bir aracın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil , emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, demir korkuluklu duvar yıkıldı.

İmrahor Caddesi'nde saat 09.15 sıralarında meydana gelen olayda, Sütlüce yönüne giden sürücünün kullandığı 34 BK 3368 plakalı otomobil, kavşağa giren bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak önce beton bloğa ardından da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünün demir korkuluklu bahçe duvarına çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, duvarın bir kısmı yıkıldı. Fenalık geçiren sürücü, polis ekiplerince sakinleştirildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası caddede yaşanan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

------------------Kaza yapan araç-Aracın çekiciye yüklenmesi-Yıkılan duvar

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı