Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada

05.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:10
Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada

KAĞITHANE'de sabah saatlerinde park halindeyken yanan midibüsün kundaklandığı ortaya çıktı.

KAĞITHANE'de sabah saatlerinde park halindeyken yanan midibüsün kundaklandığı ortaya çıktı. Midibüsü kundaklayan kişi yakalanırken kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta sabah saat 06.20'de park halindeyken yanan midibüs, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın hakkında araştırma yapan Kağıthane Asayiş Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaktaki kameraları inceledi. Yapılan incelemede Hamit Hamitettin Sancak isimli şüphelinin midibüsü kundakladığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler Sancak'ı evinde gözaltına aldı. Şüphelinin 23 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ateş yaktıktan sonra midibüsün içinde durmaya devam ediyor. Şüphelinin çıkmasından kısa süre sonra, midibüs alevlere teslim oluyor.


- İstanbul
Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada
Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada
Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Son Dakika | Kağıthane'de minibüs yangını
Son Dakika | Kağıthane'de minibüs yangını
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Okan Buruk Mehmet Topal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de midibüsün kundaklanması kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 15:10:13. #1.14#
title