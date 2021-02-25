Kağıthane'de meyve yüklü kamyonet devrildi
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Kağıthane'de meyve yüklü kamyonet devrildi

25.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:32
Kağıthane'de meyve yüklü kamyonet devrildi

Kağıthane'de, meyve yüklü kamyonet kaldırıma çarparak devrildi.

Kağıthane'de, meyve yüklü kamyonet kaldırıma çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Bostan Sokağı'nda, yokuş yukarı seyreden 34 DTC 529 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarpıp devrildi.

Yola dökülen meyve kasaları vatandaşlar ve polisin yardımıyla toplanırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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