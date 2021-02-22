Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Ve topa Erdoğan da girdi! Muhalefetin hedefindeki damadı Berat Albayrak'a övgü dolu sözler

İstanbul Kağıthane'de manav görünümlü kıraathane polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Koronavirüs denetimleri kapsamında düzenlenen baskında kumar oynayan 36 kişiye toplam 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı.

TOPLAM 124 BİN 884 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiği mekanı görünce şaşkınlık yaşadı. Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı.

İŞ YERİ ZABITA EKİPLERİNCE MÜHÜRLENDİ

Öte yandan Halil K.'nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.