Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
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Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

22.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:08

İstanbul Kağıthane'de manav görünümlü kıraathane polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Koronavirüs denetimleri kapsamında düzenlenen baskında kumar oynayan 36 kişiye toplam 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

TOPLAM 124 BİN 884 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiği mekanı görünce şaşkınlık yaşadı. Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı.

Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

İŞ YERİ ZABITA EKİPLERİNCE MÜHÜRLENDİ

Öte yandan Halil K.'nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
Haber Yorumları (2)
TOYGAR: salginda en kafadan hasta kesim bu kumarbazlar nasıl bir hastalik bu hem paralarını hem psikolojini kaybediyorlar hemde kumarı birakmiyorlar kaybetmekten zevk alan bir topluluk inanilacak gibi degil yazik gunahi coluk çocuğun rızkını kumara koyuyorlar ALLAH tan gercekten akıl fikir versin bunlar cidden sapmışlar ........
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MURAT: AYNISINDAN BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY ''DE DE VAR. ORAYI NEDEN BASMIYORSUNUZ. . . KUMARHANE. . . ZENGİNE KANUN İŞLEMİYOR MU?
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