Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı
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Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

19.01.2020 02:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:17
Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir T. idaresindeki 34 ACE 704 plakalı kamyonet, Mahallesi Sultan Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki parkın istinat duvarında asılı kalan araçtan Üzeyir T. ve yanındaki oğlu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kamyonet daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı
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