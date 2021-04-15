Kağıthane'de işlenen cinayet davasında sanığa 54 yıl hapis cezası

KAĞITHANE'de 2019 yılında Akın Alakuş'u öldürdüğü ve Tarık Alakuş'u ise yaraladığı iddia edilen Sakıp Arıcı ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen üvey kardeşi Ümit Değirmenci'nin yargılandığı dava karara bağlandı.

KAĞITHANE'de 2019 yılında Akın Alakuş'u öldürdüğü ve Tarık Alakuş'u ise yaraladığı iddia edilen Sakıp Arıcı ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen üvey kardeşi Ümit Değirmenci'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Sanık Sakıp Arıcı'yı "Kasten Öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 54 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ümit Değirmenci ise tüm suçlardan beraat etti. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Sakıp Arıcı ve tutuksuz sanık Ümit Değirmenci ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Sanık Sakıp Arıcı'yı "Kasten Öldürme" suçundan 18 yıl, 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 36 yıl hapis cezası verdi. Sanık Ümit Değirmenci'nin ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Temmuz 2019'da Kağıthane'de gerçekleşen olayda iddialara göre, dedesi Akın Alakuş ile oturan Canberk Alakuş, sonrasında dedesinin yanından ayrıldı. Akın Alakuş'un telefon ile Canberk Alakuş'u arayıp kendisini eve bırakmasını istemesi üzerine olay yerine gelen Canberk Alakuş, duyduğu silah sesleri üzerine dedesi Akın Alakuş'un yerde yattığını gördü. Yaralı halde yerde yatan Akın Alakuş'a bir el daha ateş eden Sakıp Arıcı, Canberk Alakuş'un gelmesi üzerine elindeki silahla birlikte olay yerinden kaçtı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Akın Alakuş, hayatını kaybetti. Daha sonra 16 Ağustos 2019 tarihinde, müştekiler Tarık ve Fahrettin Alakuş ile Ali Kırıcı'nın içinde bulunduğu araç sanık Arıcı tarafından kurşunlanırken, olayda Tarık Alakuş ağır yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sakıp Arıcı ile Ümit Değirmenci 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, şüpheliler ile müştekiler arasında geçmişten gelen bir husumetin olduğu ve şüphelilerin müştekilerin ailesini tehdit ettiği belirtildi. Tarık Alakuş'a ait kahvenin kurşunlandığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Sakıp Arıcı'nın, Akın Alakuş'a 5 kurşun sıktığı ve yerde yatarken ateş etmeye devam ettiği vurgulandı. İddianamede, şüpheli Arıcı'nın, 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', Ümit Değirmenci'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 39 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

"KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM" DEMİŞTİ

Sanık Sakıp Arıcı, daha önceki savunmasında "Bana küfür etti. Kendisine düzgün konuşmasını söyledim. Ben böyle söyleyince elindeki bozuk paraları yüzüme fırlatarak küfür etti. Elini beline atınca üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Nereye ateş ettiğimi tam hatırlamıyorum. Ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtım" demişti. Ümit Değirmenci ise cinayetle alakasının olmadığını belirtmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı