Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
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Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada

08.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:04

Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada Psikolojik sorunlu olduğu öğrenilen şahıs bir binanın çatısında intihar girişiminde bulundu İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Kağıthane'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, 7...

Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada

Psikolojik sorunlu olduğu öğrenilen şahıs bir binanın çatısında intihar girişiminde bulundu

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

İSTANBUL - Kağıthane'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdan aşağıya mermer atan şahıs hareket dakikalar yaşanmasına neden olurken, vatandaşlar ise çekim yapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde çocukları ise Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olduğu öğrenilen psikolojik sorunları olan sara hastası Cevat Küloğlu, cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çatıda bağırmaya başlayan şahıs bir süre sonra aşağıya mermer atmaya başladı. Şahsın intihar girişiminde bulunduğunu gören çevredeki vatandaşların durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, caddenin trafiği çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Önlem alınmasının ardından çatıya çıkan Kağıthane polisi, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri ise şahsın atlama ihtimaline karşın caddeye hava yastığı açarak tedbir aldı.

Vatandaşlar mesafeye uymadan çekim için yarıştılar

Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetmek için sosyal mesafe kurallarına hiçe sayarak adeta yarıştı. Binalarının çatısında intihar eden şahsı gören bina sakinleri ise şahsı balkondan ve pencereden ikna etmek için uzun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs Kağıthane polisi tarafından ikna edildikten sonra aşağıya indirilerek gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane'de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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