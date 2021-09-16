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Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

Kağıthane'de bir eve girerek para dolu cüzdanı çalan hırsız ve onu arka sokakta bekleyen arkadaşı yakalandı.

Kağıthane'de bir eve girerek para dolu cüzdanı çalan hırsız ve onu arka sokakta bekleyen arkadaşı yakalandı. Güvenlik kameralarına da yakalanan şüphelilerin pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir eve giren hırsız, evde bulunan para dolu cüzdanı çalarak hemen oradan uzaklaştı. Ardından arka sokakta onu bekleyen arkadaşının yanına giden hırsız, çaldığı para dolu cüzdanı kimselere fark ettirmeden ona verdi. Hırsızların bu alışverişi bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde hırsızın evden çaldığı cüzdan ile birlikte diğer arkadaşının yanına gelmesi ve kimseye fark ettirmeden cüzdanı ona vererek ikisinin de oradan uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin, pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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