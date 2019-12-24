Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu
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Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.

24.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:45
Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu

'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.

Kağıthane İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine gelen Yasin E., kurşun yağdırmış, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Öfkeli koca Yasin E.'nin olay yerinin birkaç sokak aşağısında boş bir arazide eşini vurduğu silahla intihar ettiği ortaya çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen , boş arazide Yasin E.'nin cesedi ile karşılaştı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çevredeki araştırması sürüyor.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA
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