Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
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Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı

Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz aylarının gelmesiyle çocuk ve gençlerin tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için Kağıthane Belediyesi tarafından Doğal Buz Pisti hizmete açıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle çocuk ve gençlerin tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için Kağıthane Belediyesi tarafından Doğal Buz Pisti hizmete açıldı.

Merkez Mahallesi Beyaz Kafe Sosyal Tesisi alanında hizmete açılan Doğal Buz Pisti dört mevsim hizmet verecek şekilde tasarlandı. Tesis, doğal buzla çalışır hale dönüştürülerek; yılın her günü hizmet verecek şekilde modernize edildi. Alan, doğal buzdan oluşan toplam 205 metrekare pist alanına sahip. Etrafı rüzgar panelleri ve pist korkulukları ile kapatılarak buz pateni meraklılarının güvenle spor yapabilmeleri sağlanırken; tesisin teknik aksamı baştan sona yenilenerek uzun yıllar kesintisiz şekilde kullanılabilir hale geldi. Açılış programında öğrencilerden biri buz pistinde gösteri yaparken gösteri beğeni topladı.

"Gerek fiziksel gerekse mental gelişime büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isterim"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış programında yaptığı konuşmada, "Sporcuhane projemiz kapsamında buz pateni sporuna meraklı misafirlerimizi bir araya getirecek Doğal Buz Pisti, her zaman farklı ve konuşulacak anılar yaşatan bir eğlence alanı olacak. Buz pateni sporunun gerek fiziksel gerekse mental gelişime büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isterim. Çocuk ve gençlerimizin zamanını spor yaparak verimli geçirmesi, ileride sağlıklı birer birey ve iyi bir sporcu olması için hizmete giren Doğal Buz Pisti; Kağıthane'mize ve İstanbul'umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kağıthane Belediyesi Doğal Buz Pisti, 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere salıdan cumaya haftanın dört günü 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tesiste usta eğitmenler tarafından buz pateni dersleri de olacak. - İSTANBUL

Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı
Kağıthane'de doğal buz pisti hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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