Kağıthane'de bir kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı
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Kağıthane'de bir kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı

Kağıthane'de bir kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kağıthane'de haziran ayında yaşanan ve Suriyeli bir kadının ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı.

Kağıthane'de haziran ayında yaşanan ve Suriyeli bir kadının ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da Suriye uyruklu Mukadder Zyrek'in (57) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, önceki gün belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Halil Y., Ünal A., Selim D., Hakan Y., Abdullah T., Erkan D., Emre Ç. ve Sercan S., gözaltına alındı.

Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde 23 Haziran'da Sinan A. ile Suriye uyruklu Yusuf C. arasında tartışma çıkmıştı.

Sinan A.'nın üzerindeki silahla havaya ateş ettiği olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bu iki kişiyi polis merkezine götürmüş, tarafların yakınları da polis merkezi yakınında beklemeye başlamıştı.

Polis merkezinin önündeki bir harkta bekleyen Yusuf C'in yakınlarına motosikletli iki kişi tarafından açılan ateş sonucu Yusuf C'nin annesi Mukadder Zyrek (57) hayatını kaybetmiş, Suriyeli Ahmed El Havle'nin de (35) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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