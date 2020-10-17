Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı
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Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı

17.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:11

İstanbul Kağıthane'de mahalleli, yol kenarına park ederek alkol alan gençlerin bölgeden uzaklaşmasını istedi. Bu isteğe karşı çıkıp alkol almaya devam eden grup, mahalleliye bıçak çekerek saldırdı. Bir mahalle sakini bıçaklanırken, olay anı yoldan geçmekte olan bir vatandaşın kamerasıyla anbean görüntülendi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, otomobil içerisinde bulunan gençler araçlarını park ederek alkol almaya başladı. Bunu gören mahalle sakinleri ise, gençlerden uzaklaşmalarını istedi.

ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİLER

Mahalle sakinlerinin bu isteği karşısında tepki gösteren gençler, alkol almaya devam etti. Bir süre sonra otomobil içindeki gençlerle mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki gençlerden biri bıçakla dışarı çıkarak mahalle sakinlerinin üzerine yürüdü.

BİR MAHALLE SAKİNİ BIÇAKLANDI

Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklandı. Yaşanan o anlar ise o sırada üst geçitte bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİLE TEKMELER SAVURDULAR

Yaşanan arbede sırasında bir kişinin bıçaklandığı olayda mahalle sakinlerinin gençlere ait olduğu öğrenilen otomobile zarar verdiği anlar da kameralara yansıdı. Bir kişinin koşarak otomobile tekme attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Sahte alkol bir can daha aldı
Sahte alkol bir can daha aldı
Haber Yorumları (1)
ALİ: Alkol alıp problem çıkaran insanlara 10 yıldan başlayıp ömür boyuna kadar alkol alma yasağı getirilmelidir ve para cezası kesilmelidir. O süre içinde alkol aldığı tespit edilirse kişi 10 yıl ücretsiz kamu hayrına çalıştırılsın. Çiftçilerin bağında bahçesinde işçi olarak kullanalım böyle insanları. Topluma bir faydaları olur hiç değilse.
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