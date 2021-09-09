Kağıthane'de Aile Atölyeleri Semineri düzenlendi

Kağıthane Belediyesi'nin özel bir hastaneyle yaptığı iş birliği neticesinde Aile Atölyeleri adı altında bir dizi seminer düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi'nin özel bir hastaneyle yaptığı iş birliği neticesinde Aile Atölyeleri adı altında bir dizi seminer düzenlendi.

Kağıthane'de düzenlenen seminerlerde vatandaşlara 24 farklı başlıkta eğitimler veriliyor. Kağıthane'de yaşayan kadınların yoğun katılım gösterdiği eğitim seminerlerinde toplam 32 uzman doktor, çocuk ve gençlerin sağlığı konularında bilgiler vererek gelen soruları yanıtladı.

'VATANDAŞLARI BEBEK VE ÇOCUK SAĞLIĞI KONULARINDA BİLGİLENDİRDİK'

Proje hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ?'Pandemi bizlere sağlığımızın ve sevdiklerimizin kıymetini bir kez daha hatırlattı. Sağlığın bu kadar önemli olduğu bir dönemde vatandaşlarımızı özellikle bebek ve çocuk sağlığı konularında bilgilendirmek istedik. Vatandaşlarımız bu eğitimlerde koronavirüsün çocuklar üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, okula dönüşte çocukların uyumu, çalışan anne babaların çocuklarıyla iletişimi gibi başlıklarda bilgiler edindi. Sağlıklı ve mutlu bireylerin bilinçli ailelerde yetiştiğine inanıyor ve tüm vatandaşlarımıza, uzman doktorlarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR FİZİKSEL VE RUHSAL AÇIDAN ÇOK ETKİLENDİ'

Seminerde konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, 'Çocukların gelişimi için kas iskelet sistemlerinin uyarıya, aktiviteye ve harekete ihtiyacı var. Fizik Tedavi ve Pandemi döneminde çocuklar hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilendiler. Aynı zamanında kaygı düzeyleri arttı. Hareketsizlikten dolayı obezite başta olmak üzere duruş bozuklukları, uyku bozuklukları ve depresyon tüm dünya çocuklarında görülmeye başladı' ifadelerini kullandı.

'EBEVEYN OLARAK ÇOCUKLARA DOĞRU ROL MODEL OLMALIYIZ'

Pandeminin ilk gününden itibaren rutin hayata devam edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Berna Tander, 'Ebeveyn olarak çocuklara doğru rol model olmalıyız. Aileler, çocuklarına doğru örnek olabilmek için gün içindeki hareketleri, sabah uyanış saatlerine ve aktivitelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük hayatlarına devam eden çocuklar pandemiden daha az etkilendiler. Uzun bir aradan sonra okullar açıldı. Aşılı insan sayısı arttı. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların hareket olanakları daha da artacaktır. Bu dönemde çocukların adaptasyon sürecine destek olmalıyız. Çocuklar için bu sürecin zor geçeceğini hepimiz bilmeliyiz. Bazı çocuklar için bu dönemde arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanabilirler. Hareketli bir ortamın onlar için çok daha iyi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Açık havada yürüyüşler yapmalıyız. Aktivite düzeylerini artırmalıyız' şeklinde konuştu.

Dünyada adım sayısı yüzde 50'den fazla azaldığını söyleyen Tander sözlerini şöyle noktaladı:

7 bin adımlardan bin 500 adımlara kadar düşüldü. Bu durum obeziteye yol açtı. Hem obezite hem de hareketsizliğe karşı ulusal anlamda harekete geçmemiz gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı