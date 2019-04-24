Kagem Kurslarının Kapanış Etkinliği Yapıldı

Gaziantep Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) verilen kurs ve seminerlerin 2018-2019 eğitim yılı kapanışı yapıldı.

Kapanış etkinliğinde konuşan İl Müftüsü Ahmet Çelik, TDV'nin yardımlarının yanısıra insan yetiştirmenin önemini vurguladı.

Hem Türkiye genelinde, hem de Gaziantep'te Suriyelilerle ilgili birçok faaliyet yapıldığını kaydeden Çelik, Suriyelilerin topluma uyumunun sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Suriyeli kardeşlerimiz için 4 Türkçe sınıfı açtık. Suriyelilerin Türk toplumu ile kaynaşması Türkiye için önemli bir konu. Suriyeli göçmen kardeşlerimize yönelik birlikte yaşama dair projelerimiz devam edecek." dedi.

KAGEM müdürü Fazilet Kılıç da klasik sanatların unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla çeşitli dallarda kurslar düzenlediklerini belirterek, katılan kursiyer sayısının haftalık 700'ü bulduğunu söyledi.

Temel İslami ilimler dersleri, dil ve sanat seminerleri ve kültür ve medeniyet okuma gruplarına işaret eden Kılıç, KAGEM ve işlevi hakkında bilgi verdi.

Kadın, aile ve gençliğe yönelik çalışmalar yürüttüklerini, toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunduklarını kaydeden Kılıç, "Başta İslami ilimler olmak üzere farklı disiplinlerde ve çeşitli seviyelerde eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Toplumu ayrıştıran her türden düşünce, eğilim ve yapının uzağında olan KAGEM, sistemli ve periyodik seminerler ile eğitim-akademi alanında, yetkin akademisyenler, entellektüel ve uzmanların katkılarıyla muhataplarına ulaşırken, toplumda çeşitli açılardan dezavantajlı durumda bulunan kesimlere yönelik etkili, kalıcı ve sürekli projeleri geniş bir gönüllü ağının desteğiyle hayata geçirmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işaret dili kursiyerleri, işaret diliyle türkü söyledi.

Müftü Çelik ve beraberindekiler, filografi, kaligrafi, hüsnü hat ve fotoğrafçılık kursiyerlerinin yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA