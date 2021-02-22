Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez
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Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez

22.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:02
Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez

Sosyal medya hesabından AK Partili Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadeler kullanan avukat Mert Yaşar'a bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, Zengin'e destek vererek, "Kendisine yapılan cinsiyetçi saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Avukat Mert Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadeler kullandı. Bu ifadelerin ardından Yaşar'a taraflı tarafsız her kesim tarafından tepki gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yaşar'ın kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur. Özlem Zengin'in kadına karşı cinsiyetçi ve kadını değersizleştiren ifadeleri de kendisine yapılan cinsiyetçi saldırı da kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e destek: Saldırı kabul edilemez

SOSYAL MEDYADAN ÇİRKİN SALDIRI YAPILMIŞTI

Mert Yaşar isimli bir kullanıcı Özlem Zengin için "Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" tweetini atmıştı.

Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e destek: Saldırı kabul edilemez
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