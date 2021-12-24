Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi - Haberler
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Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - Haberler | Güncel

Kafkasör Yaylası beyaza büründü.

ARTVİN (İHA) - Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi

ARTVİN Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yayla, doyumsuz manzaralar ortaya koyuyor.

Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini havadan görüntülendi. Ormanlıklar içinde yer alan mesire alanları görenleri kendine hayran bıraktı.

Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi

Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi

Kafkasör Yaylası beyaza büründü... Muhteşem manzara böyle görüntülendi

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