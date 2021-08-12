Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 21-12 Ağustos'ta yapılacak
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Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 21-12 Ağustos'ta yapılacak

Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 21-12 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 40. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin 21-12 Ağustos tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 40. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin 21-12 Ağustos tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Belediyede basın mensuplarına açıklama yapan Elçin, festivalin kentte 2 asırlık geçmişi olan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak adına düzenlenen bir etkinlik olduğunu söyledi.

Elçin, şehrin hemen üzerinde 1200 rakımlı doğa harikası Kaflasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenecek olan festivalin Artvin'in en önemli kültürel faaliyetlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Artvin'in boğasıyla ve doğasıyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adından söz ettirdiğini belirten Elçin, "Boğa güreşleri Artvin'imizin asırlara dayanan bir kültürü. Bu bizim ortak değerimiz. Bu geleneğin temeli boğaların yaylalara çıkmadan önce düz bir alanda güreştirilerek, bu güreşler sonrası barıştırılması ve yaylaya bu şekilde gönderilmesine dayanır. Bize düşen dedelerimizden bizlere kalan bu kültürü yaşatmak. Buna Artvin kamuoyu sahip çıkmalı." diye konuştu.

Festivalin geçen yıl yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadığını anımsatan Elçin, "Festivalimizde bu yıl salgın nedeniyle kültür turizm faaliyetlerine yer vermeyeceğiz. Sadece boğa güreşleri yapılacak. Biz 21-22 Ağustosta Kafkasör'de boğalarımızı güreştireceğiz." dedi.

Festivalin yapıldığı alanın özel mülkiyete ait arazi olduğunu ve bu alanın kullanımıyla ilgili son yıllarda zaman zaman bazı sorunlar yaşandığını ifade eden Elçin, "Arazinin sahibi aile ile görüşme halindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl yapılacak festivale kadar alanı belediye olarak satın alacağız ve festivalimizi kendi yerimizde yapacağız." ifadesini kullandı.

Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 21-12 Ağustos'ta yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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