Kafkas Burunlu Engerek Doğal Ortamında Fotoğraflandı - Samsun

Samsun'un Havza ilçesinde amatör doğa fotoğrafçısı Erdem Ünal, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engerek doğal ortamında fotoğraflandı.

Beden eğitimi öğretmeni olan Erdem Ünal, ailesiyle Havza kırsalındaki gezisi sırasında bir yılan ile karşılaştı. Yılanı fotoğraflayan Ünal, fotoğrafları daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerine gösterdi.

Yapılan incelemede, fotoğraflanan yılanın IUCN sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engereği olduğu tespit edildi.

Ünal, yaptığı açıklamada, sürekli doğa gezileri yaptığı için yılan türlerine aşina olduğunu söyledi.

Yılanı ilk gördüğünde zehirli bir tür olduğunu anladığını, daha dikkatli baktığında burnundaki çıkıntıyı fark ettiğini anlatan Ünal, "Daha sonra bunun Kafkas burunlu engereği olduğu tespit edildi. Yılanın, IUCN'ye göre nesli neredeyse tehlike altında kategoride bulunduğu bana iletildi." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu da bölgede görülen yılan türlerinden olan Kafkas burunlu engereğin genellikle geceleri ay ışığında ortaya çıktığını ve yüksek kesimlerde görüldüğünü kaydetti.