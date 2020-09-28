Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
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Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

28.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:22
Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücünün otomobiliyle kafenin bahçesine girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücünün otomobiliyle kafenin bahçesine girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

S.İ. kullandığı 10 RT 556 plakalı otomobille, Eroğlan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkından çıkmak isterken bir kafenin bahçesine girdi.

Otomobilin çarpması sonucu kafede oturan Sibel Kurt ve Ahmet Yüceer, yaralandı.

Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücü kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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