Kafeler ve restoran ne zaman açılacak? Kafelerde oturma yasağı ne zaman bitiyor?
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Kafeler ve restoran ne zaman açılacak? Kafelerde oturma yasağı ne zaman bitiyor?

Kafeler ve restoran ne zaman açılacak? Kafelerde oturma yasağı ne zaman bitiyor?
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Bayram sonrası gelen kademeli normalleşme sonrası birçok kişinin merak ettiği konulardan olan kafelerin açılma tarihi ile ilgili Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme süreci başladı. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşmenin ilk adımına kadar kafelerin açılmayacağı ve sadece paket servise izin verildiği bilinmekteydi. Ancak 1 Haziran'dan sonra kafelerin açılıp, açılmayacağı bilinmiyordu. Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan sonra kafe ve restoranların açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

"Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz.

O nedenle Bilim Kurulunun bu çerçevede önerisi, gelecek hafta itibarıyla şekillenmiş olur. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak."

KAFELER VE RESTORAN NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Kesin karar ise 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

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