Kafeler kaça kadar açık? Kafeler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Kafeler kaça kadar açık? Kafeler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Kafeler kaça kadar açık? Kafeler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Kafelerin çalışma saatleri 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Peki, Kafeler kaça kadar açık? Kafeler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan flaş açıklamalarda bulundu. Restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başlayacak mı? Kaça kadar açık olacaklar? İşte detaylar...

KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyarak, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılmasını sağlayacak. Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

KAFE VE RESTORANLAR SAAT KAÇA KAPANIYOR?

– Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirtilen tu¨m kurallara uyulması, masalar arasında her yo¨nden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

– Aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

– Pazar gu¨nleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, s¸eklinde faaliyet go¨sterebileceklerdir.

– 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmis¸ durumda olan;

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi gibi yerler,

– I·nternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı sahalar, spor salonları, ac¸ık yu¨zme havuzları,

– Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan is¸yerleri;

– Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir is¸kolu/faaliyet alanı ic¸in ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi, c¸ay ocagˆı gibi yerlerde herhangi bir s¸ekilde oyun (kagˆıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi,

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Kafeler kaça kadar açık? Kafeler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları - Haberler
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