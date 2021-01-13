Kafeler açıldı mı? 2021 Cafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerden biri de yemek sektörü oldu. Evlere servis 7/24 devam ederken kafe ve restoranlarda oturmak yasaklandı. Bunun üzerine işletmeciler ve müşteriler kafeler açıldı mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılır? sorularının cevaplarını aratıyor.

Kafeler, restoranlar, lokantalar yani mekanların açılacağı tarih ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrası koronavirüs kısıtlamaları hakkında detaylar netleşti. Koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler arasında kafeler, ve restoranların belirlenen saatlerde sadece paket servis ve gel al hizmeti vereceği yer almıştı. Yılın ilk kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kafeler ve restoranlarla ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar açılacak mı?

2021 KAFELER AÇILDI MI?

Uzun süredir tedbirler kapsamında yer alan işletmelerden biri olan yemek sektöründe kafeler henüz açılmadı.

CAFE VE RESTORANLAR MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler ve restoranlarla ilgili alınan paket servis veya gel al hizmeti kararı sonrasında mekanların açılacağı tarih vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısında mekanlarla ilgili kararların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısının tarihin paylaşan Erdoğan, kısıtlamaların zaman içerisinde kalkabileceğini dile getirdi. Öte yandan kafelerin, lokantaların ve restoranların açılacağı tarihe ilişkin yeni bir gelişme olmadı.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.