Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? 2021 restoranlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantaların ne zaman açılacağı merak konusu. Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Vatandaşların ve iş sahiplerinin merakla beklediği Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? sorularını yanıtını haberimizde bulabilirsinz. Peki, 2021 restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.