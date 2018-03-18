Kafatası Çatlayan 6 Günlük Bebek, Yaşam Savaşı Veriyor

Samsun'un Havza ilçesinde devlet hastanesinde dünyaya gelen çocuğunun doğum esnasında kafatasının çatlatıldığını iddia eden şahıs, doğumda bulunan ebe ve doktordan şikayetçi oldu.

Olay, 12 Mart'ta Havza Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Akyol'un eşi Ayten Akyol, doğum sancıları başlayınca doğuma alındı. Doktor, yapılan kontrolün ardından doğumun yapılabilir olduğunu söyledi. Doğuma giren ebeler, doğumu gerçekleştirmeye başladı. Sıkıntılı geçen doğumun ardından bebeğin kafatasının arkasında çatlaklar oluştu. Beyin kanaması geçiren bebek, ilk olarak Samsun'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne daha sonra da Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine sevk edildi. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen ve beyin kanaması geçiren bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yeni doğan çocuklarına İbrahim adını koyan ve kimlik çıkartan Ali Akyol, Havza Devlet Hastanesinde doğumu gerçekleştiren Doktor E. Ö. ve Ebe P. K. hakkında hem Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu.

"Doğum esnasında çocuğumun kafatası çatladı"

Yaşadıkları üzüntülü olayı anlatan ve başka ailelerin mağdur olmasını istemediğini ifade eden baba Ali Akyol, "Eşimin saat 12.00 sıralarında doğum ağrıları başladı. Akşam 19.00'da da doğuma alındı. Doğuma alınmadan yarım saat önce yapılan kontrollerde 'normal doğuma uygundur' teşhisi koyuluyor. Doktor, kontrollerin ardından doğumdan ayrılıyor. Ebeler, doğumu gerçekleştirmeye başlıyor. Herhalde o anda da çocuğumu çekerken kafatasında çatlaklar oluşuyor. Olayın ardından Havza Devlet Hastanesi, çocuğumu Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ediliyor. Kadın doğum uzmanı, yaptığı kontroller sonrasında film çektikten sonra çocuğumun kafatasında çatlaklık olduğunu tespit ettiler. Beyin kanaması geçirebileceğini söylediler. Çocuğum orada 1 gün kaldıktan sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde de kafatasında çatlak olduğu ortaya çıktı. Buradaki doktorlar bize, 'Çocuğunuz beyin kanaması geçiriyor. Doğum hatasından kaynaklı bir durum' dediler. Ben de bunu öğrendikten sonra bütün ilgili kurumlara başvurarak şikayette bulundum. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ve Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Ben çocuğumun çaresini istiyorum" dedi.

"Ben yandım başka aileler yanmasın"

Çocuğunun beyin kanaması geçirdiğini ve kurtulmasının çok zor olduğunu bildiğini belirten Akyol, "Şu anda benim çocuğum yoğun bakımda yatıyor. 'Bugün ölecek, yarın ölecek' diye bekliyoruz. Çocuğumun kafası şişti, top gibi oldu. İnsanın gördükçe içi acıyor. Ben bunun adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Adaletin yerini bulması için bu işin hızlanmasını bekliyorum. Doğumu gerçekleştiren doktora durumun nasıl olduğunu sordum. Bana, 'Ben senin eşini zorla doğurtmadım' dedi. Ben yandım. Ben çocuğumun yaşamayacağını biliyorum. Ben yandım başka aileler yanmasın. Doğum esnasında ebenin bir tanesi doğumu gerçekleştiriyor. Ebe, diğer ebeye eşimin karnına çökmesini söylüyor. Orada bulanan temizlikçi kadına da, eşim çok bağırdığı için ağzını kapatmasını söylüyor. Sesleri duyan güvenlik kavga mı oluyor diye olaya bakıyor. Güvenliği de dışarı çıkartıyorlar. Doğum o şekilde gerçekleşiyor. Benim çocuğum şu anda onların yüzünden yoğun bakımda yatıyor" diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, babanın iddialarına karşılık hastanelerinde böyle bir olayın olup olmadığını duymadıklarını, konunun takipçisi olacaklarını söylediler. 6 gün önce dünyaya gelen küçük İbrahim, yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor. - SAMSUN