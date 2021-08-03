Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı
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Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı

Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren olayda, bir genç kavgada kendisini ayırmayan çalışan kişileri atlatıp karşı grupta yere düşen bir kişinin kafasından tutup sırtına bıçağı sapladı.

Olay, Şuhut Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ümit A., geçtiğimiz günlerde bir İscehisar ilçesinden gelen bir kadınla birlikte yaşamaya başladı. Bu duruma öfkelen kadının yakınları ise dün gece geç saatlerde Ümit A, ile konuşmak için Şuhut ilçesine geldi. Meydanda buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ümit A. ile yanındaki arkadaşı ve diğer grup üyeleri birbirine girdi. Çevreden geçenler tarafları ayırmaya çalışırken Ümit A., aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kaldı ve elbiseleri parçalandı. Olay esnasında Ruhi S., isimli şahıs ise görenleri dehşete düşüren bir hamle yaparak, kavga ettiği Ümit A.'nın yere düştüğünü görünce önce kendisini ayırmaya çalışan kişinin elinden kurtulup ardından yerden kalmaya çalışan Ümit A.'nın kafasından tutup bıçağı sırtına saplayıp çekti. Ardından Ruhi S., elindeki bıçağı Ümit A.'ya doğru sallayarak tehditler savurdu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kavganın ardından Ruhi S. ve beraberindeki şahıslar 03 ZB 596 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit A. ise olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri ise olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı.

Olay sonrası biri 16 yaşında 3 işi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı
Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı
Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı
Kafasından tuttuğu şahsın sırtına bıçağı sapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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