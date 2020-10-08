Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu
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Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu

08.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:36

Maltepe'de, evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, sevgilisi ile tartışmaya başladı. Kadının kafasına parke taşı ile vuran Günay, daha sonra talihsiz kadını perde zinciri ile boğarak öldürdü. Zanlının, müebbet hapsi isteniyor.

İstanbul, Maltepe'de bulunan bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, babası ile müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, sevgilisi Didem Mengü ile tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Günay, Mengü'nün saçından tuttu ve kapının önünde duran parke taşıyla defalarca başına vurdu. Günay daha sonra aldığı darbeler ile yere yığılan kadını perde zinciri ile boğarak öldürdü.

Olayın ardından Didem Mengü'nün cesedini bavula koyan Abdulselam Günay, binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşündü ve bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Mengü'nün cep telefonunu da alan Günay, cep telefonunu yol üzerinde bulunan konteynere attı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olaydan 2 gün sonra polis merkezine giden Abdulselam Günay suçunu itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulselam Günay'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu

"BU ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDECEK NE YAPMIŞ OLABİLİR?

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde konuşan Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, "Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Sanık, olaydan önce benim kızımın kendisini çok sinirlendirdiğini söylüyor. Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı? Yavrumun kafasına parke taşı ile vurup yaraladıktan sonra neden perdenin zinciri ile boğmuş? Bu nasıl bir öfkeymiş? Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir benim yavrum?" ifadelerini kullandı.

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Abdulselam Günay'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu
Haber Yorumları (21)
ADINIZ SOYADINIZ: Metreslik meraklısı ne çok kız var ya. Bişey sanıyolar. Sonları da hep aynı
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HASO39: Türkiyede ki ekonomie sebeplerinden kadinlar böyle cirkin erkellerle geziyorlar
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SACİT: ülkemizde eşini aldatan adamların yarısından çoğuna aldatma işinden dolayı eşi tarafından ya büyü yapılmıştır yada yapılmak üzeredir. çoğunlukla çok zor durumlara düşerler mahvolur giderler
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