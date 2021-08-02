Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
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Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tendürek Dağı Geçidi'nde devriye gezen jandarma ekibi, başını teneke kutuya sıkıştıran yavru ayıyı gördü. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları ayının başındaki teneke kutuyu keserek çıkardı. Görevliler, yavru ayıyı doğal yaşam alanına bıraktı. 


Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular
Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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