Kafası karışanlar dikkat! Madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu

Restoran ve kafeler 64 ilde saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı

Kontrollü normalleşmede ilk adımlar atıldıktan sonra birçok vatandaş kafa karışıklığı yaşadı. Bu karışıklığı gidermek için hazırlanan tabloda, kısıtlamaların hangi risk durumunda kaldırıldığı, hangi kategoride uygulamanın kaldırıldığı netleştirildi.