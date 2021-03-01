Kafası karışanlar dikkat! Madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu
01.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:32
Kontrollü normalleşmede ilk adımlar atıldıktan sonra birçok vatandaş kafa karışıklığı yaşadı. Bu karışıklığı gidermek için hazırlanan tabloda, kısıtlamaların hangi risk durumunda kaldırıldığı, hangi kategoride uygulamanın kaldırıldığı netleştirildi.
Günlerdir merakla beklenen kademeli normalleşme kararları açıklandı. Ancak kısıtlamaların kademeli olarak kalkması vatandaşlarda kafa karışıklığına neden oldu.