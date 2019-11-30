Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

30.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:47
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

'nın ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Kesikkapı Mahallesi 501 sokak'ta bulunan DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi.


Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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