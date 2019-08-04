Gaziantep'te kafası bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, gece Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki sitenin bahçe demirlerine kafası sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeğin ağzını bez parçasıyla bağlayarak, hayvanı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.

Vatandaşların da desteğiyle kurtarılan köpek, daha sonra gözden uzaklaştı.

Kaynak: AA