Kafalar Esports Valorant kadrosu için Yiğit 'ip0TT' Karadeniz ile anlaştı
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Kafalar Esports Valorant kadrosu için Yiğit 'ip0TT' Karadeniz ile anlaştı

Kafalar Esports Valorant kadrosu için Yiğit 'ip0TT' Karadeniz ile anlaştı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kafalar Esports (KafalarEsports) Yiğit 'ip0TT' Karadeniz (Ipottfps) transferini duyurdu!

Hatırlayacağınız üzere Kafalar Esports Valorant kadrosundan Izzy ve Brave SuperMassive Blaze takımına transfer olmuştu. Kafalar Esports'un VCT Aşama 3 öncesi kadrosunu hangi isimlerle tamamlayacağı büyük bir merak konusuydu. Kafalar Esports tarafından ilk transfer haberi geldi.

Kafalar Esports profesyonel Valorant oyuncusu Yiğit 'ip0TT' Karadeniz ile anlaşmaya vardı. Organizasyon hesabı üzerinden ip0TT transferini duyurdu. Yapılan paylaşımda daha önce yapılmış olan ve transferin ipuçlarını içeren bir paylaşımın altına gelen yorumlarla birlikte oyuncu için bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

Kafalar Esports Valorant kadrosunun beşinci oyuncusunun kim olacağı hala büyük bir merak konusu. transferinin ardından beşinci oyuncunun en kısa zamanda açıklanması bekleniyor. ip0TT daha önce MNA Esports ve MORE Esports takımlarında mücadele etmişti.

Kafalar Esports Valorant Kadrosu

Doğukan 'QutionerX' Dural

Caner 'CyderX' Demir

Emre 'JN3v1cEEEEdf' Bekçe

Yiğit 'ip0TT' Karadeniz

Üveys 'Uveys94' Selimoğlu (Koç)

Playerbros ekibi olarak Kafalar Esports takımına başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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