Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini artırıyor. Sorunun nasıl aşılacağı konusunda henüz net bir yol haritası çizilmezken, 14 Mart tarihinde Marmara Denizi Gemlik açıklarında kaydedilen bir görüntü kafa karıştırdı.

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası olarak adlandırılan ve fitoplankton denen bitkisel canlıların aşırı çoğalıp salgı üretmesiyle oluşan müsilajın dünyadaki yaşamı tehdit etmesinden endişe ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan seferberlikle denizlerin temizlenmesi amaçlanırken, gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

GEMİDEN BIRAKILAN MADDELER MÜSİLAJA MI NEDEN OLDU?

14 Mart tarihinde servis edilen bir video ise kafaları karıştırdı. Bir gemiden müsilaj bırakıldığı iddialarına yol açan haberde, "Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ MADDEYİ DENİZE BOŞALTTI"

Söz konusu video ve ifadeler için sosyal medya kullanıcıları da yorum yaptı. Kullanıcılardan birisi Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "14 martta bir uçak pilotu, Marmara denizinde bir geminin ne olduğu belirsiz maddeyi denize boşalttığını görüntülemişti. Üzerinden 2 ay geçince karşımıza Marmara'da büyük bir kirlilik çıktı. Ülke açık saldırı altında."

Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum: '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.'
Son dakika: Bakan Kurum: "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 12:44:43. #1.13#

title