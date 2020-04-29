KAEÜ merkez yerleşkesinde peyzaj çalışması yapıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde peyzaj çalışmaları kapsamında meyve ağaçları toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde peyzaj çalışmaları kapsamında meyve ağaçları toprakla buluşturuldu.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Mahallesi'ndeki merkez yerleşkenin güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması yapıldı.

Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığı tarafından yapılan peyzaj çalışması kapsamında 7 çeşit meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Ağaç dikiminde, yeni tip koronavirüs önlemlerine dikkat edildi.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi çevresine dikilen meyve ağaçları arasında hünnap, ceviz, vişne, kiraz, elma, armut ve zerdali bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite bünyesinde peyzaj ve ağaçlandırmaya önem verdiklerini belirterek, gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakmak için üniversitenin tüm yerleşkelerinde peyzaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA