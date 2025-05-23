Kamusal alanda önemli görevler üstlenen Kadriye Kasapoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir gibi sorular, özellikle yerel yönetimlerde kariyer hedefi olan bireyler tarafından sıkça araştırılıyor. Kadriye Kasapoğlu kimdir sorusunun yanıtı, sadece biyografik bilgilerle sınırlı kalmayıp, görev aldığı pozisyonlar ve başarılarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Kadriye Kasapoğlu kimdir? Kadriye Kasapoğlu kaç yaşında, nereli?

KADRİYE KASAPOĞLU KİMDİR?

Kadriye Kasapoğlu, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş bir kamu yöneticisidir. Eğitim hayatına Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde başlamış, ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Marka Yönetimi alanında lisans eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel kariyerine yerel yönetimlerde başlayan Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Bu süreçte Gazete Kadıköy Kurulu'nda da aktif rol almıştır. 2015-2019 yılları arasında Camser A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğünü yapmıştır.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu görevinde, belediye başkanının programlarını organize etmek, diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak ve çeşitli idari görevleri yürütmek gibi sorumluluklar üstlenmiştir.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İBB Genel Sekreteri Arif Gürkan Alpay, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt gözaltına alındı.