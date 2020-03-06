Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü

06.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:00

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya birer mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında esareti tarih boyunca kabul etmeyen ecdadımızın Kurtuluş Savaşı'nı şanla şerefle kazandığını belirtti.

Mesajında 7 Mart'ın bu destanın Kadirli'ye yansıyan yüzü olduğunu kaydeden Durmuşoğlu, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta görevlendirdiği Osman Tufan beyin önderliğinde başlayan kurtuluş harekatı sadece Kadirli'nin değil, bütün Çukurova'nın kurtuluşunda da öncülük etmiş, diğer bir deyişle Çukurova'nın hürriyet ve istiklal güneşi Kadirli'de doğmuştur." ifadesini kullandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da mesajında, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kadirli'nin kurtuluş mücadelesinde destan yazılan yer olduğunu kaydeden Kaya, ilçenin katliamlara, zorbalığa, yağmaya canı pahasına da olsa göğüs geren Çukurova'nın kurtuluşuna öncülük eden maneviyatı güçlü bir yer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA