Kadirli Kaymakamı açıkladı "ilçede mutasyonlu virüs vakaları var"
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Kadirli Kaymakamı açıkladı "ilçede mutasyonlu virüs vakaları var"

10.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:03

Kadirli Kaymakamı açıkladı "ilçede mutasyonlu virüs vakaları var" Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada ilçede mutant korona virüs vakaları olduğunu belirterek vatandaşları alınan tüm kurallara riayet etmeleri hususunda uyardı.

Kadirli Kaymakamı açıkladı "ilçede mutasyonlu virüs vakaları var"

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada ilçede mutant korona virüs vakaları olduğunu belirterek vatandaşları alınan tüm kurallara riayet etmeleri hususunda uyardı. En fazla vaka görülen iller arasında bulunan ve çok yüksek riskli iller kategorisinde olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mutasyonlu virüs vakaları olduğunu açıklayan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık bulaşın özellikle ev ve akraba ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu sapladıklarını belirterek vatandaşları uyardı. Kaymakam Arık yaptığı açıklamada " Korona virüs kapsamında yapmış olduğumuz denetimler, duyarlılığı arttırma konusunda yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Ancak maalesef son günlerde ilçemizde çok ciddi bir yükseliş var. Bu yükselişin sebebinin maalesef mutasyona uğramış virüs olduğunu düşünüyoruz. İlçemizde yapılan tespitlerde mutasyonlu virüs vakalarına rastlandı. Çok hızlı yayıldığını değerlendiriyoruz. Bu yüzden tedbirlerimizi daha da arttırmamız gerektiği kanaatindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın maskeye sosyal mesafeye ve hijyene çok daha dikkat etmesini istiyoruz. Böyle eş dost akraba ziyaretlerini asla yapmamamız gerekiyor. Eskisine göre daha çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce kırmızı kategoriden çıkmamız gerekiyor.

Kadirli Kaymakamı açıkladı 'ilçede mutasyonlu virüs vakaları var'
Kadirli Kaymakamı açıkladı 'ilçede mutasyonlu virüs vakaları var'
Kadirli Kaymakamı açıkladı 'ilçede mutasyonlu virüs vakaları var'
Kadirli Kaymakamı açıkladı 'ilçede mutasyonlu virüs vakaları var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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