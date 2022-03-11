Kadirli'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi - Haberler

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Kadirli'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

AA - Menderes Özat - Güncel
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Kadirli'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Kadirli'de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şubesi tarafından liselerarası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Kadirli'de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şubesi tarafından liselerarası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yarışmada 16 öğrenci, jüri karşısında İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyarak, en yüksek puanı almak için yarıştı.

Jüri üyeleri, vurgu, durak ve tonlama, jest ve mimikleri kullanma, şiirin temasının kavranması ve hissettirilmesi, şiire katılan yorum, heyecan kontrolü ve sahneye hakimiyet kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kadirli Şube Başkanı Coşkun Akgöllü, yaptığı açıklamada İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin desteğiyle düzenledikleri yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yarışma sonunda Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Gök birinci, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Kurt ikinci ve Şehit Orhan Gök Anadolu Lisesi Nefise Taşçı üçüncü oldu.

Kadirli Belediye Başkan Vekili Engin Karabulut ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İstiklal Marşı, Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları, Şehit, Güncel, Haberler

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