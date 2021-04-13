KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK
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KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADİRLİ Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 3 çeşit sıcak yemek dağıtılacağını açıkladı.

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KADİRLİ Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 3 çeşit sıcak yemek dağıtılacağını açıkladı.

İlçede karantinadaki koronavirüs hastalarına hem kahvaltılık hem de yemek dağıtımının devam ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 3 çeşit sıcak yemek verileceğini açıkladı. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesizleri ihmal etmeyeceklerini dile getiren Başkan Tarhan, "Milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek Ramazan ayını millet olarak karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Aşevinde hazırlanan yemekleri özel kaplarla dağıtacağız. İsteyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri kaplarla da aşevinden yemekleri alabilir. İlçemizde hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Tavuk, dana, koyun eti ve ana gıdalardan oluşan Ramazan kolileri de dağıtacaklarını kaydeden Başkan Tarhan, "Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan ayında her yıl aşevimizden verdiğimiz iftar yemeklerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda pandemi nedeniyle evlere götürüyoruz. Kadirli Belediyesi olarak aşevimizde kendi aşçılarımız tarafından hazırlanan ve ekiplerimiz tarafından paketlenen 3 çeşit sıcak yemeği 5 araç ve 15 personelle evlere götürüyoruz. Ayrıca saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında da panedemi kuralları çerçevesinde aşevimizden de dağıtım yapıyoruz" diye konuştu.

KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK
KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK
KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK
KADİRLİ BELEDİYESİ'NDEN 3 BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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