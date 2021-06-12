Kadırga Sanat Galerisi "Aşk Olsun" sergisine ev sahipliği yaptı

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi sanatseverlerle buluştu. Açılan sergiye Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı güzel yazı ustası Ethem Çalışkan'ın çizdiği resimlerden oluşan sanat sergisi Fatih Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı. Çalışkan'ın pandemi sürecinde çizdiği güncel 56 resim sanatseverler ile buluştu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergiye Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı.

"Fatih'te böyle bir sergi olmasından çok heyecan duyuyorum"

Sergi açılışında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: "Fatih Kadırga semti öncelikle tarihi ve özel bir semt. İstanbul'un kültür hayatına çok önemli sanat galerileri kazandırdık. Yeni sanatseverler buraları görüyor. Çok önemli bir mekan. Şu ana kadar sergileri yaptık ama pandemi sürecine denk geldi. Bugünde kıymetli sergilerden bir tanesindeyiz. Değerli üstat Ethem Çalışkan'ın bu sergisi çok kıymetli bir sergi. 93 yaşında bir sanatçımız ve emsali çok olmayan birisi. Ben belediye başkanı ve aynı zamanda bir sanatsever olarak Fatih'te böyle bir sergi olmasından çok heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Ethem Çalışkan: "Bu son yıllarda korona denilen hastalığın hapis etmesinden dolayı çok çalışma imkanım oldu. Benim işim çalışmak ve herkesin de çok çalışmasını isterim. Ben bu hastalıktan yararlandım. Böyle yararlanmayı yüce Allah bir daha göstermesin. Bize böyle bir salonda sergimizi açma yardımını bizden esirgemediği için Fatih Belediyesine ve sayın başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu salon olmasaydı ben bu çalışmalarımı yine yapacaktım ama kimseye sunamayacaktım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı