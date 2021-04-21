TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
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TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan; ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan; ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü. Pandemi dolayısıyla gelen az sayıda ziyaretçi, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yaylada pandemi dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlanıyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar, gezinti yapıp, doğa ile baş başa kalıyor.

'SADECE 3 HAFTA GÖRÜLEBİLECEK'

Manzaranın nefes kestiğini belirten Sadettin Korkmaz, 'Kadıralak Yaylası özel bir yer. Pandemi dolayısı ile sessiz sakin yayla. Kalabalıklardan kaçmak ve doğa ile baş başa kalabilmek adına yaylaya gelmeyi tercih ettik. Burada açan çiçekler sadece 3 hafta boyunca görülebilecek. Biz de hem doğanın tadını çıkartmak hem de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buraya gelmeyi tercih ettik' diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL MANZARA, İNSAN DOYAMIYOR'

Pandemi dolayısıyla yaylanın sakin olduğunu söyleyen Gamze Oruç, 'Kızımı genellikle insanlardan ve kalabalıktan uzak yerlere getirmeyi tercih ediyoruz. Bugün buraya gelmeyi tercih ettik. Koruma altında olduğu için zarar da vermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara. İnsan doyamıyor' dedi.

Cemile Kahyaoğlu ise 'Burası dünyanın sekizinci harikası gibi. Cennetten bir köşe sanki. İnsanın ömrüne ömür katıyor. Bu çiçekler yılda sadece bir defa görülüyorlar. Biz de bunun tadını çıkarmak ve fotoğraf çekmek için yaylaya geldik' diye konuştu.

TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
TRABZON KADIRALAK YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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