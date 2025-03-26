Kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. İslam Dini'nde gecelerin en feyizlisi Kadir gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. İşte, Kadir Suresi okunuşu, anlamı ve meali nedir?

KUR'AN NE ZAMAN NAZİL OLDU, KADİR GECESİNDE Mİ İNDİRİLDİ?

Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. Bakara 2/185; Duhân 44/1-3; Kadr 97/1).

Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler Kur'an'ın bu gecede indirildiğini göstermektedir.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? KADİR GECESİNDE NELER OLDU?

Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. Gecesi Kadir gecesi olarak işaret edilse de Peygamber Efendimiz son on günün tekli gecelerinde Kadir Gecesinin aranmasını tavsiye etmişti. Allah'ın peygamberler vasıtasıyla insanlara son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için bu olayın gerçekleştiği Kadir Gecesi özel bir anlam taşır.

Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, İ?tikâf, 15).

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.

Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan, Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmektir.

Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede en azından bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

Bu gece ile ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Terâvih, 2)

KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?

Hz. Âişe (ra.), Peygamberimize sordu:

— Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? Peygamberimiz;

Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü'l-afve fe'fu annî.

— Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affeyle, diye dua et, buyurdu. (Tirmizî, Da'avât, 84)

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr.

3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr.

5. Selâmun, hiye hattâ matlail fecr.

KADİR SURESİ'NİN ANLAMI, MEALİ

1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Bilir misin nedir Kadir gecesi?

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

5. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Meal

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (1-3)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE ANLAMLARI

"Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız." (Duhân, 3).

"O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir." (Duhân, 4-6).

Kur'an-ı Kerim'in 97. sırasındaki Kadir suresinde ise Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.