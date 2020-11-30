Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsa müdahale ettiği sırada bir kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şeker'in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla, 1 kilo eroinin ele geçirildiği araçta yakalandı. Araçtaki diğer şahsın, Dırla'nın dini nikahlı eşi olduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Ayşe Dırla'yı kamuoyu, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalışırken yanındaki adamın ölümüne neden olması ile tanımıştı.

'DİNİ NİKAHLI' EŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi. Dırla'nın, şiddet gördüğü ve Şeker'in ölümüne sebep olduğu Özgür Duran ile de o dönem dini nikahı olduğu iddia edilmişti.

12.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.