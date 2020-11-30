Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı

30.11.2020 08:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:40

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsa müdahale ettiği sırada bir kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şeker'in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla, 1 kilo eroinin ele geçirildiği araçta yakalandı. Araçtaki diğer şahsın, Dırla'nın dini nikahlı eşi olduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Ayşe Dırla'yı kamuoyu, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalışırken yanındaki adamın ölümüne neden olması ile tanımıştı.

'DİNİ NİKAHLI' EŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi. Dırla'nın, şiddet gördüğü ve Şeker'in ölümüne sebep olduğu Özgür Duran ile de o dönem dini nikahı olduğu iddia edilmişti.

12.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Tek başıma kalsam bile savunacağım' diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
"Tek başıma kalsam bile savunacağım" diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı
Haber Yorumları (55)
MİSAFİR: Adam.pisi pisine olmuş bir kişinin ölmesinin cezası 12 olmamalı işte kadın orta polisi arayacagina adamı neden öldürüyorsun ki
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EDU: kadir bu kadını kurtarsın kadın yalansın kadınlara hiç bir sey degmiyor kadınlara iyilik yapmaya gelmiyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÜCRA: Kadinlar tehlikeli kardeşim bunu bilir bunu söylerim,hepsi olmasada çogu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 55 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 09:52:11. #1.14#
title