Kadir Mısıroğlu'ndan Kurtuluş Savaşı Yorumu: Uyduruk Zafer

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyete yönelik skandal çıkışlarıyla tepki çeken Kadir Mısıroğlu, bir kez daha Atatürk'ü hedef aldı.

Osmanlı Devleti'nin 19'uncu yüzyılı yaşadığı dönemde, bir gayrimüslim olan Sava Paşa'nın yazdıklarından yaptığı alıntılar üzerinden örnekler veren Mısıroğlu, "Müslüman ne kadar günahkar olursa olsun. Dinine ne kadar yabancı kalmış olursa olsun. Kendisine teklif edilen bir idari, siyasi tarz ve hareket, bir esas, bir prensip, bir hayat tarzı, onun dini ile izah edilmez ise dinine tetabuku (uygunluk) inancına tetabuku ortaya konulmazsa o bunu kabul etmez, reddeder. Gücü yetmez de kabul mecburiyetinde kalırsa. Bizim Mustafa Kemal karşısında kaldığımız gibi. İçinde bir muhalefeti muhafaza eder" diye konuştu.

ATATÜRKÇÜLER'E 'GAVUR VE ATEİST' DEDİ

Kemalistlerin dinsiz olduğunu ifade eden Mısıroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sarhoş ben gavurum der mi? Kemalistlerin hiçbiri de gavurluğu kabul etmez. Etmezler ama inançları gavur inancı. O bile değil ateistler. Biz laikliği kabul etmiyoruz. İçimizde muhalefet var. CHP'nin, cumhuriyetin ilk yıllarında tatbik ettiği laiklik, laiklik değildir. Laiklik adı altında İslam düşmanlığıdır. Lakin ideal laikliği de kabul etmiyoruz. Ama bu kabulümüzü bugün fiilen gerçekleştiremiyoruz. Din aleyhtarı laiklik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu Türkiye'de tatbik edilmiştir. Peki laikliğin ideali nedir. Din devlete, devlet dine karışmaz değil mi?"

Kadir Mısıroğlu

"MEKTEPLERDE SADECE MUSTAFA KEMAL'İN SAVAŞLARI OKUTULDU"

"Yunan harbi heyulasının (kâbus, korku verici hayal), uyduruk zaferini 3,5 sene de Yunanı yenmişsin de bayram yapıyorsun. Bu millete ayıptır. 190 bin kişi Yunan ordusundan 190 bin kişi Türk ordusu... Bursa'yı bir kurşun atmadan Yunana teslim ediyorsun. Sakarya'da Yunanı yeniyorsun, 3,5 sene sonra Yunan ordusunda ihtilal çıkmış, cumhuriyet ilan edilmiş krallık yıkılmış şartlarda. Sırpsındığı'nı hatırlayın. Kim hatırlayacak? Siz mekteplerde Mustafa Kemal'in savaşlarından başka bir şey okumadınız ki."