Kadir Mısıroğlu kimdir?

Kadir Mısıroğlu kimdir? sorusu yanıt arayan konular arasında. 2019'da vefat eden Kadir Mısıroğlu, günümüzde de konuşulmaya devam ediyor. Peki, Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu ne zaman vefat etti? Kadir Mısıroğlu hayatı, biyografisi ve hakkında merak edilenler.

2019 yılında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Kadir Mısıroğlu hakkında araştırmalar yapılır. Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi merak edilirken Kadir Mısıroğlu kimdir konusu araştırıldı.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu (24 Ocak 1933; Akçaabat, Trabzon - 5 Mayıs 2019, İstanbul), Türk yazar, avukat ve gazeteci. 1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, altmıştan fazla kitap yayımladı.

1974 yılında çıkarılan genel af ile serbest kaldı ve siyasete atılarak Millî Selamet Partisi'ne girdi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına gitti. 1983 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve İngiltere'ye iltica etti. 1991'de Türkiye'ye döndü. 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

1933 yılı Ramazan-ı Şerifi'nin yirmiyedisinde yani "Kadir Gecesi" seher vakti Dünya'ya gelmişim. O saat mahallemizin Câmii Şerifinde âdet üzere "Seher Mukabelesi" okunuyormuş. Bu mukalebeyi takib etmekte olan babamın kulağına o anda müjdeyi fısıldamışlar ki, tam "Sûre-i Kadir"okunuyormuş. Bu sebeple ismimin "Kadir" olarak konulmasını gönlünden geçirmiş.

Doğduğum ev Akçaabat'ın Dürbinar (1) Mahallesi'nin "Dere Mahallesi" denilmekle mâruf semtinde iki katlı, ahşap kağgir karışığı bir evdi. Hâlâ ayakta olan bu ev ailenin köyden şehre indiğinde yerleşmiş olduğu ilk evdir.

İsmimin Kadir olarak konulmasına babaannem itiraz etmiş ve Dedemin adını bana vermekte direnmiş, Dedemin adı aslında Kâzım'mış. Fakat güzellik ve yakışıklılığından kinaye "Paşa, Paşa…" diye sevilirken Kâzım unutulup Paşa umûmileşmiş.