Kadir Koç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarihçi Kadir Koç kaç yaşında, nereli? Kadir Koç biyografisi!
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Kadir Koç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarihçi Kadir Koç kaç yaşında, nereli? Kadir Koç biyografisi!

Kadir Koç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarihçi Kadir Koç kaç yaşında, nereli? Kadir Koç biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Tarihçi Kadir Koç kimdir? Eğitim, KPSS, Sınav Hazırlık kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazar olan Tarihçi Kadir Koç kaç yaşında, nereli? Kadir Koç mesleği nedir? Kadir Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Tarihçi Kadir Koç kimdir? Eğitim, KPSS, Sınav Hazırlık kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazar olan Tarihçi Kadir Koç kaç yaşında, nereli? Kadir Koç mesleği nedir? Kadir Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KADİR KOÇ KİMDİR?

Kadir Koç, Eğitim, KPSS, Sınav Hazırlık kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Aynı zamanda tarih alanına ilişkin olarak şahsi Youtube kanalında konu anlatımları yaparak sınav hazırlığındaki öğrencilere yardım sağlamaktadır. Öte yandan yazar ve tarihçi olan Koç, her hafta cuma günleri Dogˆancan O¨zadlı ile Süper FM'de radyo yayını yapmaktadır. Ayrıca 2019 yılının Temmuz ayında evlenmiştir. Eşinin adı ve kendisinin yaşı, nereli olduğuna dair özel bilgileri internet kaynaklarında bulunmamaktadır.

KİTAPLARI NELERDİR?

*2019 KPSS Tarih Notları

*2020 KPSS Baba Zümre Tarih Notları

*2019 KPSS Baba Zümre Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası

*2017 KPSS Tarih Süvari Konu Anlatımlı

*2018 KPSS Sahaf Serisi Tarih Konu Anlatımı

*2018 KPSS Genel Kültür Sahaf Tarih Soru Bankası

*2021 Dikkat Çıkabilir KPSS Tarih

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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