Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli, kaç yaşında?

Son olarak 2020 yılında albüm yayınlayan Kadir İpek, çıkardığı parçalarla büyük beğeni topluyor. "Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli?" soruları ünlü sanatçının şarkılarını yeni dinleyenlerce sıklıkla soruluyor. Zaman zaman canlı yayın programlarına da konuk olan Kadir İpek'in albümleri ve şarkıları nelerdir?