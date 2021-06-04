Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli, kaç yaşında?
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Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli, kaç yaşında?

Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli, kaç yaşında?
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Son olarak 2020 yılında albüm yayınlayan Kadir İpek, çıkardığı parçalarla büyük beğeni topluyor. "Kadir İpek kimdir? Kadir İpek nereli?" soruları ünlü sanatçının şarkılarını yeni dinleyenlerce sıklıkla soruluyor. Zaman zaman canlı yayın programlarına da konuk olan Kadir İpek'in albümleri ve şarkıları nelerdir?

Kadir İpek kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çıkardığı albümlerle büyük beğeni toplayan Kadir İpek hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

KADİR İPEK KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı olan Kadir İpek, 1964 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra çalışmak üzere Diyarbakır'a gitti. Burada bir süre müzikli gazinolarda çalışıp 1982 yılında Ankara'ya yerleşti.

Kadir İpek, Ankara'da bir süre tanınmamış müzikli gazinolarda çalışması sırasında büyük gazino işletmenlerinin dikkatini çekerek Ulus semtindeki büyük bir gazinoda uzun yıllarca çalıştı.

Ankara'da kaldığı süre içinde iki kaset çıkardı. Ünlü bir plak şirketiyle anlaşarak İstanbul'a yerleşti.

TRT'de müzik programları yaptı.

Kadir İpek'in iki oğlu vardır.

KADİR İPEK ALBÜMLERİ

Suskun, Meğri, Köprü, Ben Sende Sürgün, Nefes

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