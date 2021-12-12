Kadir İnanır taburcu oldu
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Kadir İnanır'ın aracının gelişi Kadir İnanır'ın araç içinden konuşması Aracın gidişi DENİZİLİ - Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır taburcu edildi.
DENİZLİ (AA) - Kadir İnanır'ın aracının gelişi
Kadir İnanır'ın araç içinden konuşması
Aracın gidişi DENİZİLİ - Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır taburcu edildi.