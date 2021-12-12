Kadir İnanır taburcu oldu - Haberler
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Kadir İnanır taburcu oldu

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Kadir İnanır'ın aracının gelişi Kadir İnanır'ın araç içinden konuşması Aracın gidişi DENİZİLİ - Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır taburcu edildi.

DENİZLİ (AA) - Kadir İnanır'ın aracının gelişi

Kadir İnanır'ın araç içinden konuşması

Aracın gidişi DENİZİLİ - Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır taburcu edildi.

Kadir İnanır taburcu oldu

Kadir İnanır taburcu oldu

Kadir İnanır taburcu oldu

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