Kadir İnanır ameliyat oldu (2)

UYANDIRILDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyat sonrası İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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