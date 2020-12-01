Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla, dün eroin dolu araçta yakalanmıştı. Tutuklanan Dırla, uyuşturucuyu iade etmeye gittiklerini; Kadir'i suçlamadığı için öldürülen Özgür Duran'ın ailesi tarafından ihbar edilmiş olabileceğini söyledi.

Konya'da Narkotik ekipleri, yapılan ihbar üzerine Antalya yolunda bir araca operasyon düzenledi. Araçta, 900 gram eroin ele geçirildi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı (26) ve Ayşe Dırla (35), gözaltına alındı. Ayşe Dırla'yı kamuoyu, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalışırken yanındaki adamın ölümüne neden olması ile tanımıştı.

"ALAKAMIZ YOK, İADE ETMEYE GİDİYORDUK"

Hürriyet'in haberine göre; Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla ifadesinde, "Murat'la birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Murat uyuşturucu bağımlısı. 30 bin liraya Antalya'dan uyuşturucu almış. Duyunca kızdım. Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk" dedi.

"KADİR'İ SUÇLAMADIĞIM İÇİN BENİ İHBAR ETTİLER"

Polis yapılan ihbarı da Dırla'ya sordu. Dırla, "Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir'i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran'ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir" dedi.

TUTUKLANDILAR

Murat Hanlı ise ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, "Uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum" diye konuştu. Dırla ve Hanlı tutuklandı. Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, dün Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu.

12.5 YIL CEZA ALMIŞTI

Konya'da 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve etrafı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayı değerlendiren Kadir'in babası Cengiz Şeker "Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.