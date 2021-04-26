Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri neler?
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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri neler?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri neler?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri neler?

Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? Kadir Gecesi önemi ve ibadetleri neler?

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE İBADETLERİ

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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